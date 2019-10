França volta ameaçar ruptura com Mercosul

Equipe BR Político

A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, afirmou nesta terça, 8, que o governo francês não vai assinar o acordo estabelecido entre o Mercosul e a União Europeia, conforme a agência Reuters. “Não podemos assinar um tratado comercial com um país que não respeita a floresta amazônica, que não respeita o tratado de Paris (do clima). A França não assinará o acordo do Mercosul nessas condições”, disse ela à emissora BFM. Todos os parlamentos das partes envolvidas devem dar aval para que o acordo seja efetivado.

Não é a primeira vez que o governo francês faz a ameaça. Em agosto, o presidente Emmanuel Macron confrontou o governo brasileiro ao propor que a política ambiental do Brasil para a Amazônia fosse discutida na reunião do G-7, em Biarritz, em razão das queimadas e índices de devastação da floresta.