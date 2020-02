França saúda ‘imaginação sem limites’ de militares brasileiros

Gustavo Zucchi

Após vazar a informação de que uma minuta sigilosa feita com base nas opiniões da elite das Forças Armadas considera a França como principal ameaça nos próximos 20 anos, a embaixada francesa no Brasil respondeu saudando “a imaginação sem limites” dos militares brasileiros. Em seu Twitter, a missão escreveu que entende que “forças armadas de todos os países realizam frequentemente esse tipo de exercício de análise de cenários”, mas rechaçou a hipótese de conflito.

“Saudamos a imaginação sem limites dos autores desse relatório. O fato é que o Brasil é o nosso principal parceiro estratégico na América Latina e que a França conserva há décadas, relações e cooperações diárias e amigáveis com as Forças Armadas Brasileiras”, escreveu a embaixada. Como publicou a Folha, a minuta vê intenções francesas de uma “internacionalização da Amazônia. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro se engalfinhou em embates públicos com o líder francês Emmanuel Macron.