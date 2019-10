Francischini diz que foi ‘apunhalado’ pelo governo

Equipe BR Político

O governo de Jair Bolsonaro parece cada vez mais perto de perder um importante aliado na Câmara dos Deputados: o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR). Além de estar mais próximo de Luciano Bivar na briga que provocou uma cisão dentro da legenda, o parlamentar se considera traído nos debates sobre mudanças na regra de ouro. Ao site Metrópoles, Francischini disse se sentir “apunhalado” ao saber que a equipe do Ministério de Economia planejava enviar um novo projeto sobre o tema, desta vez via Senado. O presidente da CCJ tem trabalhado para conseguir votar a PEC do deputado Pedro Paulo em tramitação na Câmara. “Eu fui lá tentar conversar e fui apunhalado pelas costas. Se passar um texto lá (no Senado), o da Câmara perde relevância”, disse Francischini.