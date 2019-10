Equipe BR Político

Após dizer que foi “apunhalado” nas costas pelo governo no caso da regra de ouro, o presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, reagiu e prometeu não aguardar mais uma postura do Palácio do Planalto. Francischini disse que irá pautar a PEC sobre o tema do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) na próxima quarta-feira, 16. “Como não conversam comigo, eu vou tocar a pauta do País que eu considero importantes”, disse o presidente da comissão.