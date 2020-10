Francischini sugere criar auxílio emergencial curitibano

Na tentativa de abocanhar uma parcela do eleitorado curitibano que vai além do bolsonarista radical, o deputado estadual Fernando Francischini (PSL) anunciou que pretende criar uma versão curitibana do auxílio emergencial pago pelo governo federal à parcela mais vulnerável da população atingida pela pandemia da covid-19. A proposta, no entanto, não consta no

do candidato.

Proposta semelhante foi feita em São Paulo, pelo candidato do Republicanos, Celso Russomanno, que tem o apoio informal do presidente Jair Bolsonaro no pleito. Na capital paranaense, cerca de 300 mil pessoas recebem o benefício social.

Durante o primeiro debate entre candidatos à prefeitura de Curitiba, realizado na noite de quinta-feira, 1, pela Band, Francischini se definiu como “liberal na economia, mas não em tempo de pandemia, fome, miséria e desemprego”.

“Vou criar o auxílio emergencial da Prefeitura de Curitiba, quero dar continuidade aos pagamentos para aquele que está desempregado”, afirmou.

Em pesquisa realizada no mês passado pelo instituto Paraná Pesquisas, o candidato do PSL apareceu com 8,1% das intenções de voto.