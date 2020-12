Freire: ‘Colocaram o gênio de volta na lâmpada’

Para o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, foi acertada a interpretação da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mantendo os presidentes do Senado e da Câmara sem poder concorrer à reeleição.

“Rosa Weber, Marco Aurélio, Cármem, Barroso, Fux e Fachin colocaram o gênio de volta na lâmpada. Queriam arrastar o STF pra uma aventura política que enxovalharia a Corte e diminuiria a democracia a pretexto de salvá-la. Na democracia, as instituições são maiores do que os homens”, afirmou pelas redes sociais.