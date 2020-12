Freire critica Pazuello por demora para montar um plano de vacinação

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, criticou duramente a falta de organização do Ministério da Saúde para preparar um plano nacional de vacinação contra a COVID-19. As críticas miraram, especialmente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Sou de uma época em que diziam que os militares avaliavam e antecipavam todos os cenários. Que tipo de especialista em logística e de militar é Pazuello que precisa de absolutamente todas as variáveis já dadas pra criar um plano de vacinação pra Covid? Que vergonha pro Exército”, afirmou Freire.