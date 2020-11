Freire defende Moro em frente contra Bolsonaro: ‘Precisamos de lucidez’

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, saiu em defesa da participação do ex-juiz Sérgio Moro numa frente ampla de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Para Freire, a participação do ex-ministro no governo não invalida seu apoio ao movimento e que rejeitar ex-integrantes do grupo do presidente só vai enfraquecer o grupo. Moro iniciou conversas com o apresentador Luciano Huck em torno de uma possível futura aliança contra Bolsonaro. Se topar entrar na disputa, Huck deve se filiar ao Cidadania.

“Precisamos de lucidez. Por um certo preconceito, não estamos conseguindo compreender que se não houver arrependidos/dissidentes do governo Bolsonaro continuaremos na oposição. Convém atentar para os ensinamentos da história das lutas das frentes contra antidemocratas e fascista”, afirma Freire.