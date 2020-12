Freire festeja vitória em Macapá e ironiza nova derrota de Bolsonaro

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, festejou a vitória de Dr. Furlan, candidato do partido na disputa pela prefeitura de Macapá. No domingo, 20, ele derrotou Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), que teve apoio de Jair Bolsonaro. Freire não deixou passar em branco mais uma derrota de um candidato apoiado pelo presidente nas eleições municipais.

“A cidadania venceu as máquinas do ódio e da mentira em Macapá. Venceu a esperança, um projeto que coloca os interesses da cidade e da população em 1º lugar. Bela vitória do Dr Furlan. Bateu prefeito, governador, presidente do Congresso e Bolsonaro. Derrotou o atraso. Vence o futuro”, disse Freire nas suas redes sociais.

Freire também ironizou a postagem feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, no dia anterior à eleição, em que criticava a candidatura de Furlan e pedia o apoio dos bolsonaristas ao seu adversário. “Quem apoia Bolsonaro já sabe”, escreveu o deputado.

“Quem apoia Bolsonaro já sabe, disse o 03 sobre como votar em Macapá. Faltou completar ‘É derrota certa'”, reagiu Freire.