Freire: ‘Não é fantasia, nem conspiração da mídia’

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, criticou o presidente Jair Bolsonaro por ter minimizado o impacto do coronavírus. Na segunda, em viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro chegou a afirmar que a dimensão que se estava dando ao coronavírus era uma “fantasia”.

Nesta quinta, 12, foi confirmado que o chefe da Secom do governo, Fábio Wajngarten, contraiu coronavírus. Por causa disso, o presidente Bolsonaro passou a ser monitorado. O secretário também esteve ao lado do presidente Donald Trump no fim de semana.

“Não é fantasia, nem conspiração da mídia. Será que agora o irresponsável do presidente entende? Wajngarten pode provocar o inusitado: colocar Bolsonaro em quarentena e quem sabe, até seu mentor Trump”, disse Freire no seu Twitter.