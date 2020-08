Freire para Janaina: ‘Seus conselhos não são aconselhados’

Presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire não gostou da sugestão dada pela deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) para que Luciano Huck concorra ao governo do Rio. Mesmo sem ser filiado a nenhum partido, Huck é muito próximo aos principais nomes do Cidadania e, caso decida concorrer ao Planalto, a possibilidade de filiação à legenda parece a mais provável.

“Seus conselhos não são aconselhados. Pediu a renúncia de Bolsonaro da Presidência da República e hoje, apela para a volta dele após desavenças graves, ao PSL. Lamento”, contestou Freire.