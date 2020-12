Freire quer responsabilizar criminalmente Bolsonaro por ‘obstáculos’ a vacinas

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, quer responsabilizar criminal e civilmente Jair Bolsonaro e qualquer membro do governo que crie “obstáculos” para a chega das vacinas contra a covid-19 no Brasil. Na lista, ele citou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a quem chamou de “pau-mandado”, e servidores da pasta e da Anvisa.

“Nós, do Cidadania, deixo claro, responsabilizaremos com medidas cabíveis não só Bolsonaro, mas o pau-mandado Eduardo Pazuello, servidores da Saúde e da Anvisa que criarem obstáculos pra atrasar a vacinação da população contra Covid”, afirmou. Civil e criminalmente. Não ficarão impunes.”