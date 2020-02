Freire rejeita aliança de Huck com Bolsonaro

Gustavo Zucchi

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, rejeitou a ideia levantada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) de ver juntos no mesmo palanque Luciano Huck, possível candidato do partido à Presidência, e Lula. “Longe de mim e do Cidadania a busca de qualquer aproximação muito menos aliança com Lula/aliados”, escreveu. “Apenas apoio tudo que possa significar distanciamento do atraso e reacionarismo de uma esquerda dogmática,stalinista. Se houver tal mudança será bom para a democracia brasileira”, afirmou em seu Twitter.