Freire sobre Bolsonaro: ‘Irresponsável que atentou contra a vida no combate à pandemia’

Depois de o presidente Jair Bolsonaro admitir que a cloroquina pode ser um placebo no tratamento da covid-19 e dizer que “pelo menos não matou ninguém”, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, usou o Twitter para contrariar o chefe do Planalto e dizer que Bolsonaro é “irresponsável” e “atentou contra a vida no combate à pandemia”.

Ontem, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro disse: “Pode ser que lá na frente falem: ‘a chance é zero, era um placebo’. Tudo bem, paciência. Me desculpa. Tchau. Pelo menos não matei ninguém”.

Para Freire, Bolsonaro é “um criminoso confesso”.

“Não adianta tergiversar. Bolsonaro, com seu charlatanismo de comprar e determinar o uso da cloroquina na rede de saúde pública, o senhor praticou crime contra a saúde dos brasileiros. É um irresponsável que atentou contra a vida no combate à pandemia. Hoje um criminoso confesso”, escreveu Freire na rede social.