Freire: ‘Tudo indica que teremos o terceiro impeachment no Brasil’

Cada vez crítico em relação ao governo Bolsonaro, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, fez uma previsão pessimista para o futuro do presidente: acreditando que ele possa sofrer um processo de impeachment.

Inconformado com a atuação do governo no combate à pandemia do coronavírus, Freire representou contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por prevaricação e improbidade administrativa.

Nas redes sociais, ao ser criticado por um bolsonarista, que comparou a ação a uma tentativa de golpe contra o presidente, Freire não se conteve:

“Quem fala que impeachment é golpe são os lulistas. Vocês bolsonaristas estão os imitando. Com certeza não vai ter golpe, mas tudo indica que teremos o terceiro impeachment no Brasil”, afirmou Freire.