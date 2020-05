Freixo abre mão de concorrer à prefeitura do Rio

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que era pré-candidato à prefeitura do Rio, desistiu de concorrer ao cargo. O parlamentar explicou que está abrindo mão de sua candidatura para trabalhar no que chamou de “uma frente ampla nacional” contra o governo Bolsonaro. ” Por isso, decido sacrificar o meu desejo de disputar novamente a prefeitura do Rio de Janeiro para dedicar todos os meus esforços à construção de uma frente ampla que una nacionalmente o campo democrático no enfrentamento ao fascismo”, afirmou.

“Assumo esse compromisso porque entendo que o pleito de 2020 será um passo decisivo para criarmos pontes, acumularmos forças, amadurecermos um novo projeto de Brasil e derrotarmos o bolsonarismo em 2022”, disse Freixo.