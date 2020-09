Freixo aciona a polícia por mensagem falsa sobre Elias Maluco

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) informou nesta quarta-feira, 23, que vai acionar a polícia para denunciar uma publicação falsa que circula pelas redes sociais. Na mensagem, supostamente postada pelo perfil oficial do parlamentar no Twitter, ele lamenta a morte do “grande amigo” e “ídolo, o traficante Elias Maluco“, que foi encontrado morto ontem na Penitenciária Federal de Catanduvas, na região oeste do Paraná.

“Mais um vez a rede criminosa de fake news bolsonarista está espalhando mentiras sobre mim. Esse tuíte é falso e eu estou acionando a polícia para que seus autores sejam identificados e punidos. Não podemos admitir que política seja feita com base em calúnia e difamação”, escreveu Freixo no Twitter.