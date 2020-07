Freixo acusa Bolsonaro de crime contra a saúde pública

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) protocolou uma representação no Ministério Público Federal contra Jair Bolsonaro. Ele afirma que o presidente atentou contra a saúde pública nesta terça-feira, ao conceder uma entrevista coletiva sabendo que estava com covid-19. No fim da conversa com jornalistas, Bolsonaro chegou a tirar a máscara para “mostrar como estava bem”. “O presidente violou os artigos 131 e 132 do Código Penal ao retirar a máscara durante a entrevista em que anunciou que está com o coronavírus”, justificou o parlamentar.

