Freixo após saída de Teich: ‘O País está à deriva’

Na avaliação do deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, do governo deixa o Brasil “à deriva no momento mais grave do avanço da doença”. O substituto de Luiz Henrique Mandetta pediu demissão nesta sexta-feira, 15, após pressão do presidente Jair Bolsonaro em defesa do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19.

“Dois ministros da Saúde caíram em menos de 2 meses por causa da insanidade do presidente da República, que só alimenta o caos, desrespeita as orientações das autoridades médicas e joga com a vida dos brasileiros. O país está à deriva no momento mais grave do avanço da doença”, escreveu Freixo no Twitter. Teich completaria no sábado, 16, seu primeiro mês no cargo.