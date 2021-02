Freixo: ‘Bolsonaro não está nem aí para os problemas reais dos brasileiros’

Para o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), o presidente Jair Bolsonaro não se importa com “os problemas reais” da população. Pelo Twitter, o parlamentar disse, nesta quinta-feira, 4, que as prioridades do chefe do Executivo são outras.

Mais cedo, em discurso na cerimônia de inauguração de complexo esportivo em Cascavel (PR), o presidente afirmou que a “arma evita que o governante seja ditador”, ao anunciar que na próxima semana devem sair mais três decretos sobre armas.

“O que os brasileiros precisam? Auxílio emergencial, comida na mesa, emprego e vacina. Quais as prioridades de Bolsonaro? Armas, licença p/ policial matar, educação domiciliar e mineração em terra indígena. O presidente não está nem aí p/ os problemas reais dos brasileiros”, opinou Freixo.