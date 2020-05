Freixo chama de ‘show de horror’ protesto do ‘300 pelo Brasil’

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) usou o Twitter neste domingo, 31, para comparar o protesto do grupo “300 pelo Brasil“contra o STF na madrugada de hoje a um “show de horror”.

“Mais um show de horror da milícia bolsonarista“, escreveu o parlamentar. Freixo lembrou ainda o ataque sofrido por enfermeiras durante ato no Dia do Trabalhador e as agressões físicas e verbais sofridas pela imprensa por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

“Depois de agredir enfermeiros e jornalistas, o bando marchou com tochas nas mãos em direção ao STF. Só faltaram os capuzes brancos. A retórica dos 300 de Esparta tem sido usada por movimentos neonazistas em todo o mundo”, escreveu Freixo.