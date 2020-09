Freixo comemora cota para negros nas eleições deste ano

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) comemorou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de instituir já nas eleições deste ano a cota para candidatos negros. “Esse é o caminho para maior representatividade na política. Muito orgulho do PSOL por ter entrado com essa ação”, disse o deputado federal.

Lewandowski atendeu a ação da legenda e decidiu que o dinheiro do fundo eleitoral e do tempo de televisão sejam dividido de maneira igualitária entre candidatos brancos e negros. O TSE já havia decidido a favor das cotas, em ação pedida pela deputada Benedita da SIlva (PT-RJ), mas valeria apenas a partir de 2022.

https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1304176318465142785