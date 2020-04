Freixo contra ‘PF política a serviço da família Bolsonaro’

O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), assim como o PDT, também já iniciou a pressão contra a nomeação do delegado Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal.

Pelo Twitter, o parlamentar anunciou que já “deu entrada na ação popular para anular a escolha. O processo está na 13ª Vara de Justiça Federal do DF”, disse Freixo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28. A principal crítica ao nome de Ramagem é a proximidade do delegado com a família Bolsonaro.

“Não permitiremos que o presidente transforme a PF numa polícia política a serviço da família”, completou Freixo. Ao deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir na autonomia da PF.