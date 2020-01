Freixo: ‘Crivella mais uma vez se mostra um prefeito incompetente’

Gustavo Zucchi

Faltam ainda alguns meses para a eleição começar, mas o provável candidato do PSOL à prefeitura do Rio, Marcelo Freixo já está atacando os pontos fracos do atual prefeito, Marcelo Crivella. O deputado federal foi às redes sociais criticara decisão da prefeitura de acabar com as organizações sociais que cuidam das Clínicas da Família e alguns hospitais municipais. Mas não no mérito, já que sempre se posicionou contra as OSs.

“O problema é que Crivella, com esse anúncio atabalhoado, mais uma vez se mostra um prefeito incompetente que não tem soluções para os problemas que atingem os cariocas”, disse Freixo. “Ele (Crivella) anuncia o fim das OSs sem dar explicações de como isso será feito”, afirmou.