Freixo: ‘O Centrão venceu a eleição, agora vai disputar o governo’

Na avaliação do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) o motivo para o presidente Jair Bolsonaro sair como vencedor da eleição na Câmara dos Deputados se relaciona mais com a derrota do ex-comandante da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que apoiava Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa, do que com a vitória de Arthur Lira (PP-AL), seu aliado político.

“A vitória do Bolsonaro se deu na derrota de Rodrigo Maia e não na vitória do Lira. São coisas diferentes”, escreveu Freixo no Twitter.

Na sequência, o deputado apontou qual, na sua opinião, será o próximo passado do grupo do qual Lira faz parte.

“O Centrão venceu a eleição, agora vai disputar o governo”, disse Freixo.