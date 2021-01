Freixo pede abertura da ‘CPI do leite condensado’

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) apresentou à Câmara, nesta quarta-feira, 27, pedido para abertura de uma CPI para investigar o gasto do Poder Executivo de R$ 1,8 bilhão em alimentos no ano passado, conforme revelou o site Metrópoles.

De acordo com a reportagem, em 2020, o governo gastou mais de R$ 15 milhões em recursos públicos para comprar leite condensado, R$ 2,2 milhões em chicletes e R$ 32,7 milhões com pizza e refrigerante, por exemplo.

“URGENTE! Acabo de apresentar pedido de abertura de CPI para investigar os gastos do desgoverno Bolsonaro com leite condensado, vinhos, chiclete e outros produtos, principalmente os contratos do Ministério da Defesa, que somam mais de R$ 600 milhões. #BOLSONAROCORRUPTODOANO”, escreveu o parlamentar no Twitter.

O Ministério da Defesa é responsável pelo montante mais alto das compras: gastou mais de R$ ‭632 milhões com alimentação. A compra de vinhos, por exemplo, que somou R$ 2.512.073, 59, foi quase toda bancada pela pasta.