Freixo pede R$ 600 milhões para Rio combater coronavírus

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciou que apresentou um projeto pedindo a abertura de crédito extra ao Rio de Janeiro. Ele quer R$ 600 milhões para que seu Estado possa intensificar as medidas de combate ao coronavírus. “Precisamos de medidas emergenciais p/ enfrentar a epidemia e os recursos prometidos pelo governo federal não são suficientes”, disse. Ele explica que a recente desvalorização do preço do barril de petróleo irá trazer um grande prejuízo ao Rio, já que o 20% do orçamento do estadual provém dos royalties do petróleo.

“O plano do Ministério da Saúde prevê inicialmente R$ 200 milhões para Estados, sendo R$ 1 por habitante. Como 16 milhões de pessoas vivem no Rio, o Estado receberia inicialmente apenas R$ 16 milhões. É muito pouco para o tamanho da crise que já vivemos. O próprio ministro reconhece que a cidade do Rio, pelas suas características de vulnerabilidade social e adensamento populacional, deve sofrer mais”, afirmou Freixo.