Freixo quer barrar nomeação de futuro diretor da PF

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) vai apresentar uma ação para tentar barrar a nomeação de Alexandre Ramagem como futuro diretor-geral da Polícia Federal. Atual chefe da Abin, Ramagem foi escolhido por Jair Bolsonaro para substituir Maurício Valeixo no comando da PF, no episódio que culminou com o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça.

“Estou apresentado uma ação para impedir que Alexandre Ramagem assuma a chefia da Polícia Federal. Ramagem foi chefe da segurança de Bolsonaro em 2018 e é amigo dos filhos do presidente. Jair quer transformar a PF numa polícia política a serviço do clã. Não vamos deixar”, afirmou Freixo.