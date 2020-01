Freixo recupera foto de Bolsonaro ao lado de ‘sósia’ de Hitler

Equipe BR Político

Ainda na ressaca após o vídeo e a demissão de Roberto Alvim da Secretaria Especial de Cultura, na sexta-feira, 18, circula nas redes sociais uma foto em que o presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, aparece ao lado de um homem vestido como o líder máximo do nazismo, Adolf Hitler. A imagem é de 2015 e foi recuperada pelo deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ).

O homem se chama Marco Antônio Santos, e é conhecido como “professor”. Em 2016, ele concorreu a vereador pelo ex-partido de Bolsonaro, o PSC. O registro foi feito no dia em que Marco Antônio compareceu, a convite do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), à Câmara Municipal do Rio para uma sessão sobre o projeto Escola sem Partido. Por conta do traje, ele foi impedido de falar discursar.

“O sósia de Hitler (o da direita) concorreu a vereador pelo ex-partido do presidente, quando recebeu doação de Flávio Bolsonaro. A foto foi tirada após ser proibido de discursar, a convite do Carlos Bolsonaro, por causa do traje. Não é de hoje o fascínio do clã pelo nazismo!”, escreveu Freixo no Twitter.