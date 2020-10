Freixo sobre Ibama: ‘Falta de interesse em resolver crise é projeto político’

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou o governo pelo recolhimento de brigadistas por conta da suspensão de todas as operações de combate a incêndios no País, em decisão tomada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, na noite da quarta-feira, 21.

“ABSURDO! Ibama determinou o recolhimento de brigadistas que estão combatendo queimadas. O Brasil está em chamas e vive seu pior momento ambiental. A falta de interesse em investir e resolver essa crise é projeto político”, escreveu Freixo nas redes sociais.

A suspensão das operações passa pela falta de recursos para pagar contas de serviços básicos e um rombo acumulado de cerca de R$ 25 milhões do Ibama e ICMBio, segundo informou nesta quinta-feira, 22, o Estadão. A falta de recursos se deu a um corte imposto pelo Ministério da Economia ao orçamento previsto para a Pasta do Meio Ambiente para fazer caixa para o governo.