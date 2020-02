Freixo: ‘Temos de destruir o governo Bolsonaro’

Equipe BR Político

A festa era do PT. Mas quem roubou a cena foi Marcelo Freixo (PSOL-RJ). O deputado federal e pré-candidato à prefeitura do Rio foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por seu discurso na festa de aniversário da sigla aliada. Freixo afirmou sem meias palavras que o objetivo da esquerda tem de ser “destruir o governo Bolsonaro”. “Ele sempre representou o pior da política”, disse o deputado federal fluminense durante debate com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, a ex-deputada Manuela D’Ávila e o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Foi a fala mais “pesada” da noite que contou ainda com discursos de Fernando Haddad e de Lula. O primeiro também focou seus esforços em criticar seu adversário nas eleições de 2018. Já o ex-presidente também criticou Luciano Huck, possível adversário de um petista nas eleições de 2022.