Freixo tentará anular vetos de Bolsonaro na lei sobre uso de máscaras

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) criticou a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em vetar trechos da lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos. “Nós vamos anular essa decisão criminosa no Congresso”, escreveu o deputado no Twitter.

O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 3, traz os vetos do presidente à obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.

Sobre os vetos aplicados por Bolsonaro, Freixo afirmou que “o presidente está condenando os brasileiros à morte.” Bolsonaro também vetou o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários.