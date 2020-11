Freixo: ‘Vencendo ou perdendo, a esquerda saiu fortalecida do 2º turno’

O deputado federal, Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que desistiu de se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro, afirmou, logo depois de fechadas as urnas nas maioria das cidades, está otimista quanto ao saldo da eleição para a esquerda. “Agora é saber a voz das urnas. Vencendo ou perdendo as disputas, a esquerda saiu fortalecida nesse segundo turno. É o início do fim do bolsonarismo”, escreveu nas redes sociais.

O partido do deputado ficou em evidência nesta eleição com a ida de Guilherme Boulos (PSOL) ao segundo turno e a reunião em torno de sua candidatura contra o prefeito Bruno Covas (PSDB) de diversas siglas da esquerda.