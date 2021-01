Frente de prefeitos contesta plano para uso de app em programas sociais

A Frente Nacional de Prefeitos contestou nesta segunda, 25, o plano divulgado pelo UOL do Ministério da Cidadania de utilizar um aplicativo de celular no lugar de servidores públicos no cadastramento de novos beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, com o objetivo de reduzir custos. Hoje, esse processo é feito pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) recebeu com enorme preocupação a posição do governo federal, que planeja esvaziar o papel dos municípios no cadastramento de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família. Cabe destacar a evidente inoportunidade da medida no contexto atual do país. A prioridade de todos deveria ser enfrentar a pandemia da COVID-19 e vacinar, o mais rapidamente possível, a população”, afirma a entidade em nota.

Para a FNP, o Cras é a “porta de entrada” dos programas sociais, representando “espaço de acolhimento e cuidado de precariedades que vão muito além do preenchimento burocrático de informações”.

Ficou provado que o uso de aplicativos não é o forte do governo federal quando optou pelo modelo para pagamento do auxílio emergencial. Nos últimos meses, o Ministério da Cidadania constatou pagamento irregular para ao menos 2,6 milhões de brasileiros, com prejuízo aos cofres públicos de R$ 1,57 bilhão.

A pasta comandada por Onyx Lorenzoni informou que só vai se manifestar quando a mudança for oficializada.