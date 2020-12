Frente Nacional dos Prefeitos assina protocolo para compra da Coronavac

A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) deve assinar na tarde desta terça-feira, 22, um protocolo de intenções com o Instituto Butantan para facilitar às médias e grandes cidades a aquisição da vacina Coronavac, produzida em parceria com o laboratório Sinovac. O documento será assinado pelo presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas, e pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Esse tipo de protocolo é um instrumento preparatório que formaliza o compromisso dos municípios com o Instituto Butantan. Segundo a FNP, a medida é uma alternativa ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, lançado pelo governo federal no dia 16.

“O nosso objetivo não é competir com o programa anunciado pelo Ministério da Saúde, é tentar garantir à população que a vacina vai chegar o quanto antes possível. Não há tempo a perder. Já são mais de 185 mil mortos, e o número de infectados segue crescendo”, diz Donizette.

Além das 26 capitais do País, a iniciativa da FNP deve beneficiar outras 386 cidades com mais de 80 mil habitantes, que são representadas pela frente. Isso equivale a 61% dos habitantes e 75% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

“A formalização da parceria com o Butantan é mais um esforço dos prefeitos no combate à pandemia. É a nossa resposta à população, que clama por imunização”, completou Donizette.