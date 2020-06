Frente Povo Sem Medo participa de live com partidos pela democracia

O coletivo de movimentos sociais e sindicais Frente Povo Sem Medo, ligado ao PT, participa na quinta, 18, de live organizada por partidos políticos do movimento Janelas pela Democracia (PSB, PDT, Rede, PV e Cidadania). Também está prevista a participação do presidente da UNE, Iago Montalvão, e de integrantes das causas #Somos70% e #EstamosJuntos.

O “Janelas pela Democracia – Impeachment Já” é um movimento que reúne instituições e personalidades da sociedade civil para ampliar o apoio aos mais de 35 requerimentos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que tramitam no Congresso Nacional, entre eles, o apresentado pelo PSB. O PT também apresentou pedido de afastamento do presidente na Câmara, mas não participa dos coletivos com o argumento de que é preciso incluir movimentos populares e demandas sociais em defesa do trabalhador e do emprego em seus princípios.

Participam da live Ciro Gomes e Marina Silva, o líder da bancada do PSB na Câmara, deputado federal Alessandro Molon (PSB), o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), o ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania), a cantora Tereza Cristina, o cantor Xangai e o ator Stepan Nercessian, o cineasta Zelito Viana, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Eliziane Gama (Cidadania), os jornalistas Juca Kfouri e Fernando Gabeira, os ex-ministros Sérgio Rezende e Manoel Dias, o sociólogo César Callegari, além de ativistas sociais e políticos.