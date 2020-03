Frente ruralista diz que fala de Eduardo sobre China não representa o setor

Representante de um setor que apoia o presidente Jair Bolsonaro, a Frente Parlamentar da Agropecuária foi comedida na reação às declarações do deputado Eduardo Bolsonaro de que a China é culpada pela pandemia do coronavírus. O coletivo da Câmara dos Deputados afirma em nota que “deseja manter no mais alto nível as relações bilaterais entre Brasil e China, lembrando que declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor”.

O texto reforça a importância do país asiático para a economia brasil e finaliza com o “desejo de união para combatermos o novo Coronavírus juntos, sem maiores prejuízos à vida humana e às relações internacionais globais”.