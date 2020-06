Frias quer auditar aplicação de recursos da Lei Rouanet

Novo secretário de Cultura, Mário Frias prometeu auditar os recursos gastos na Lei Rouanet. Em entrevista para a CNN Brasil, Frias disse que não pode haver “barões” nos programas de incentivo à Cultura.

A Lei Rouanet é um antigo alvo do bolsonarismo, que via nas políticas de incentivo um gasto de recursos com artistas contrários aos seus valores. A promessa de “abertura de caixa-preta” também não é nova. Já foi utilizada em outras pastas e órgãos do governo. Por exemplo, a audição do BNDES. Bolsonaro chegou a demitir Joaquim Levy por “demorar” ao abrir a “caixa-preta”.

Frias também anunciou que pretende decentralizar recursos. “A cultura não é limitada ao eixo Rio-São Paulo, a cultura é brasileira e deve chegar a outros Estados”, afirmou.