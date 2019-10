Frota convoca força-tarefa para ‘retirada’ de Bolsonaro

Equipe BR Político

Desafeto de alas do bolsonarismo e recém-expulso do PSL, o deputado Alexandre Frota (PSDB-RJ) escreveu nesta quarta, 9, no Twitter que está aberto a debates por meio de uma “força-tarefa” para a “retirada” do presidente Jair Bolsonaro.

Ele acrescenta que “ama” estar entre os tucanos. “Estou livre dessa seita Bolsonariana”, completou em outro tuíte. Para ele, o presidente da República, a quem ajudou a eleger em 2018, é um ditador, uma fraude.

O cristal rompeu quando Frota passou a criticar a desarticulação dos deputados do PSL dentro do Congresso. Ele também se absteve de votar no segundo turno na Câmara a favor da reforma da Previdência depois de batalhar pela aprovação do texto. Não concordava, dizia, com a inércia de certos colegas de partido em torno da agenda então mais importante do governo. O ator também foi crítico à indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington.

Estou aberto e ideias e a disposição para começarmos a elaboração e criação para a retirada de Bolsonaro ok .Aceito ideias propostas debates e reuniões para iniciarmos essa força tarefa .#vamosconsertaroerro pic.twitter.com/kbvZ1cFtb3 — Alexandre Frota (@alefrota77) October 9, 2019