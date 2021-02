Frota declara apoio em Baleia e diz que Planalto ‘comprou’ votos para Lira

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que havia se lançado como candidato independente na Câmara, retirou sua candidatura em prol de Baleia Rossi (MDB-SP) contra Arthur Lira (PP-AL). O anúncio foi feito em um discurso recheado de críticas a Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, eleito com apoio do presidente da República, o Palácio do Planalto “comprou” votos de 200 deputados para eleger Lira.

“Poderia vender o meu voto para Arthur Lira, assim como mais de 200 deputados aqui dentro fizeram. Mas eu estaria votando pelo Bolsonaro, contra a democracia”, afirmou. “(Bolsonaro quer eleger Lira) Para afastar o fantasma do impeachment, acabar com as investigações do Queiroz, rachadinhas, CPIs, cheques da primeira-dama”, completou o parlamentar paulista.