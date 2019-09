Frota é oficialmente o mais novo tucano do Congresso

Equipe BR Político

O deputado federal Alexandre Frota (SP) confirmou nesta sexta-feira, 16, sua filiação ao PSDB. Ao lado do governador de São Paulo, João Doria, o ex-membro do PSL disse estar emocionado e que “falar a verdade”. Já o tucano enalteceu o novo filiado: “Novo PSDB tem espaço para quem tem coragem de falar”, disse. A mudança ocorre três dias após o deputado ser expulso do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A expulsão se deu porque nos últimos meses Frota passou a criticar frequentemente decisões do governo.