Gustavo Zucchi

Do grupo de dissidentes do PSL que acusam o governo de manter milícias digitais para atacar desafetos, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) será o primeiro a depor na CPMI das Fake News. Frota era o favorito da relatora, Lídice da Mata (PSB-BA) para “abrir os trabalhos” de informações sobre os ataques promovidos nas redes sociais por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Frota estará na comissão na próxima quarta-feira, 30, em sessão marcada para as 13h.