FT destaca desinteresse do Brasil em Cúpula do Clima

Equipe BR Político

Como você leu no BRPolítico, o Brasil ficará de fora da Cúpula do Clima organizada pela ONU na semana que vem, nos Estados Unidos. De acordo com reportagem do jornal britânico Financial Times, o País não participará do evento porque não mostrou interesse, segundo o secretário-geral António Guterres. É em meio a esse clima que o presidente Jair Bolsonaro discursará no dia seguinte, na terça-feira, 24, na Assembleia-Geral da ONU. A reportagem também destaca as manifestações que ocorreram na última sexta-feira, 20, ao redor do mundo para cobrar ações das autoridades globais em relação às mudanças climáticas.

Guterres disse que todos os países que enviaram um comunicado à instituição contendo “desenvolvimentos positivos” sobre o tema teriam tempo para falar no evento do próximo dia 23. “Ninguém foi recusado”, disse ele. “Eles não apareceram.” Reino Unido, China, Índia e União Europeia são alguns dos participantes já confirmados. O Brasil está fora assim como Japão, Austrália, Arábia Saudita e os Estados Unidos, que já afirmaram o interesse de se retirarem do acordo climático de Paris.

“Estamos testemunhando simultaneamente o aquecimento global e o aquecimento político global, e as duas coisas são combinadas”, disse Guterres. A título de exemplo prático, nas últimas semanas, o sul e sudeste brasileiro registraram recordes de calor em pleno inverno. No entanto, é preciso destacar aqui que peças importantes que orbitam ao redor do presidente Jair Bolsonaro, como o chanceler Ernesto Araújo, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contestam a existência do aquecimento global.