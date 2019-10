‘Funai está sendo transformada em agência contra índios’, diz diretor exonerado

Equipe BR Político

Instituição que envolve dois campos de batalha do governo, cultura e a causa indígena, o Museu do Índio da Fundação Nacional do Índio (Funai) teve seu diretor afastado nesta quarta-feira, 16. A frente da instituição há 24 anos, o antropólogo José Carlos Levinho foi trocado por Giovani Souza Filho, que ocupava a diretoria de promoção do desenvolvimento sustentável da fundação desde março deste ano, conforme portaria do Diário Oficial da União.

“A Funai está sendo transformada numa agência contra índios”, declarou Levinho ao BRP. Ele avaliou que o governo está exonerando servidores de perfil técnico e especializado na área. “Estão sendo substituídos por pessoas que têm em seu currículo alguma prestação de serviço a segmentos contrários aos índios”.

O diretor afastado também afirmou que tomou conhecimento de sua exoneração por meio do Diário Oficial. Presidente da Funai empossado em julho, o delegado da PF Marcelo Augusto Xavier, apoiado pela bancada ruralista, demitiu 11 coordenadores-gerais da fundação até o início deste mês. Nesta quinta-feira, 16, foram exonerados mais dois coordenadores.

Como você viu no BRP, além de Xavier, a nova diretora de proteção territorial da fundação, a advogada Silmara Veiga de Souza também tem atuação controversa em relação à área. Ela já contestou judicialmente a demarcação de terras indígenas.