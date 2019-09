Funcionários dos Correios suspendem greve

Equipe BR Político

Uma semana após entrarem em greve, os funcionários dos Correios suspenderam a paralisação parcial das atividades da estatal, informou a empresa, por meio de nota, nesta quarta-feira, 18, segundo o Estadão.

De acordo com a empresa, o fim da paralisação foi a condição colocada para que os Correios aceitassem a proposta do Tribunal Superior do Trabalho de manter cláusulas do acordo coletivo 2018/2019 até 2 de outubro, data do julgamento do dissídio coletivo pelo colegiado do tribunal.

A decisão dos funcionários pela paralisação das atividades aconteceu dias após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra fraudes nos Correios. Além disso, uma possível privatização da empresa, vista com bons olhos pelo presidente Jair Bolsonaro e criticada pela categoria também deu força ao movimento.