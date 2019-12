Equipe BR Político

Com demissões esperadas para esta sexta-feira, 27, cerca de 70 funcionários da TV Escola protestaram em frente a sede da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), no Rio. Segundo o Broadcast Político, as demissões foram anunciadas pela direção da TV Escola. No início deste mês, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que não renovaria contrato com a Acerp.