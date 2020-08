Fundeb na pauta do Senado

O Senado deve aprovar nesta quinta-feira, 20, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do novo Fundeb, que torna o fundo permanente e aumenta a fatia do governo no bolo de recursos que banca a maior parte dos salários de professores e outras despesas da área nos Estados e municípios. A parte que cabe ao Executivo federal será elevada dos atuais 10% para 23% em seis anos.

Como você leu no BRP, a regulamentação do Fundeb, com a regras sobre os critérios que serão usados para fazer a divisão de recursos, ficou a cargo do Congresso, já que o MEC não se movimentou para participar das articulações.

A PEC foi aprovada em julho pela Câmara e agora precisa do voto de três quintos do Senado, em dois turnos, para ir à sanção presidencial.