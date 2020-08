Fundeb no Senado fica para o dia 25

Com a demora para a votação dos vetos presidenciais pela Câmara, a sessão do Senado que votaria a PEC do Fundeb ficou para próxima semana. Mais precisamente, para terça-feira, 25. “Garantir recursos para a educação pública do país é uma das maiores prioridades de todos nós, senadores. Por essa razão, decidimos pelo adiamento da análise da PEC do novo Fundeb no Senado para a próxima terça-feira (25), para garantir, acima de tudo, a sua aprovação”, disse o presidente da Casa Legislativa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Além de permitir a participação de todos os senadores no aperfeiçoamento do texto, o adiamento da apreciação da PEC do novo Fundeb ocorre porque parlamentares se estenderam em sessão do Congresso Nacional até agora.”