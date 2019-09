Gustavo Zucchi

Em votação simbólica, o plenário do Senado aprovou projeto de lei que estabelece que a LOA irá determinar o valor do fundo eleitoral para as eleições de 2020. O texto aprovado foi um substitutivo para o projeto de lei que veio da Câmara e que tratava de mudanças mais amplas para os partidos. O projeto agora segue para a Câmara, onde terá o desafio de não ser modificada pelos deputados.