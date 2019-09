Gustavo Zucchi

Subiu no telhado o acordo para que a CCJ do Senado apreciasse o PL que altera as regras para o fundo eleitoral antes de ser votado no plenário, como ficou combinado entre os senadores na última semana. Em resposta, o presidente Davi Alcolumbre pautou o projeto como primeiro item da pauta do plenário na sessão desta terça-feira. Já a CCJ nem marcou sessão para esta terça-feira. A própria presidente da comissão, Simone Tebet (MDB-MS), avisou que votará contra o projeto.